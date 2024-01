Vivia de cigarros, pizza e vinho, revela Gisele Bündchen sobre crises de ansiedade e pânico

Gisele Bündchen, 43 anos, lembrou a época em que sofria com crises de ansiedade em entrevista à Harper s Bazaar. Na ocasião, a modelo tinha um pouco mais de 20 anos de idade e morava em Nova York. Gisele relatou que vivia à base de cigarros, pizza, frapuccinos e vinho para se manter animada.

A top model também sofreu com ataques de pânico. De acordo com o relato, os episódios mais severos aconteciam em espaços pequenos como elevadores e salas sem janelas. Gisele revelou que as palmas de suas mãos começavam a suar e seu coração disparava de maneira frenética.

Após se consultar com um médico osteopata, Gisele cortou o álcool, açúcar, glúten e cafeína de sua vida. Desde então, sua dieta evolui constantemente, mas a modelo atribui sua melhora contra o transtorno de ansiedade ao conselho do médico.

Atualmente, a modelo vive uma rotina leve, acordando às cinco da manhã para levar seus cachorros para passear. Depois, estuda cristais e astrologia, além de meditar, durante a manhã.

“Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tem saúde, não é possível comprá-la de volta”, declarou Gisele.

Gisele ainda falou sobre o foco em atividades físicas para equilibrar o corpo. “É preciso disciplina para meditar, para se exercitar Você é quem vai colher os benefícios. Mas ainda assim, é preciso um esforço maior.”, explicou.