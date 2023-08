Vai que Cola: Cacau Protásio diz que não tem ‘poder de demitir’ após saída de roteirista

A atriz Cacau Protásio, que vive Terezinha no programa Vai que Cola, do canal Multishow, se pronunciou sobre a demissão do roteirista André Gabeh. O autor alega ter sido desligado da equipe da série de forma “injusta”.

O caso veio a público na última quarta-feira, 23, quando outros roteiristas da atração se posicionaram contra a demissão do autor e apontaram para uma possível interferência dos atores, conforme nota divulgada pela Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA).

A organização citou uma “cultura de medo e opressão” em ambientes do mercado audiovisual e afirmou que é “inadmissível que um local de trabalho se torne um local de perseguição e de violência psicológica por parte de outros colegas”.

Já nesta quinta, 24, Cacau fez uma publicação no Instagram em que alegou não ter “poder de demitir e nem de admitir ninguém”, já que é apenas uma funcionária e, segundo ela, essas decisões cabem apenas à Rede Globo e ao Multishow.

“Eu jamais tirei trabalho de ninguém, pelo contrário, além de atriz, sou empresária e emprego diversos funcionários em minhas lojas. Quem convive comigo sabe o quanto eu respeito e trato todos que estão a minha volta com igualdade, e muito respeito”, afirmou.

Ela ainda disse lamentar “muito pela demissão de qualquer pessoa”, e completou: “Em uma produção, cada peça exerce sua função e seu papel. No caso específico dos roteiros, recebemos antes das gravações e neles não constam os nomes dos autores de cada episódio. É normal que ocorram adaptações por parte dos atores, para que possam ficar dentro da nossa embocadura”.

O Multishow informou estar investigando as supostas situações de abuso que teriam acontecido nos bastidores do programa. Em nota enviada ao Estadão na quarta, 23, o canal disse estar “acompanhando atentamente o caso”.

Segundo comunicado, a produtora Fábrica, responsável pela produção do Vai que Cola, e a Globo iniciaram um “processo de escuta” com lideranças criativas, elenco e os roteiristas que haviam denunciado a situação.