Um mês para a minha cura total, diz Ana Furtado sobre fim do tratamento contra câncer

Ana Furtado dividiu com os seus seguidores em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 1º, uma conquista emocionante. A apresentadora contou que falta um mês para terminar o tratamento contra o câncer de mama e ser considerada “totalmente curada”. No vídeo, ela aparece dentro do avião, a caminho de Nova York com o marido Boninho, e fala que entrou na reta final com o bloqueador hormonal.

“Dia 1º de setembro. Eu estou aqui num voo, indo para Nova York de férias e queria dividir com vocês uma coisa que é extraordinária”, declarou. “Falta um mês para eu terminar de tomar o meu bloqueador hormonal e ser considerada totalmente curada. Vitória ali ó, pertinho, um mês”, acrescentou.

Na legenda da publicação, Ana diz sempre sentiu a vitória perto. “Falta exatamente 1 mês para a minha cura total! A vitória está logo ali. Eu a vejo pertinho, pertinho sempre vi! E tenho certeza de que já é minha!”, escreveu.

Ana foi diagnosticada com câncer de mama em março de 2018. Em abril deste ano, a apresentadora comemorou cinco anos da remissão do tumor e anunciou a produção de uma obra para contar a sua luta contra a doença. “Toda vez que falo sobre o assunto, escuto que ajudei ou inspirei alguém. Escuto também que deveria escrever um livro E não é que decidi colocar isso em prática?”, anunciou na ocasião.

A atriz contou que o livro será “um depoimento pessoal pra dividir anseios, dar força, desmistificar a doença, trazer esperança”. “A gente nunca sabe o quanto uma história sincera pode impactar alguém. Mas se ajudar ao menos uma pessoa, valerá tudo”, pontuou.