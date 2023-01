Preta Gil está bem, fazendo apenas exames de rotina, diz assessoria

Preta Gil, de 48 anos, foi ao hospital e levantou suspeitas de que estaria com problemas de saúde. No entanto, a assessoria de imprensa da cantora disse ao Estadão que ela só foi submetida a uma bateria de exames.

“Ela está bem, fazendo apenas exames de rotina”, afirmou a equipe da artista por mensagem no WhatsApp nesta sexta-feira, 6.

A suspeita começou depois que a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, publicou que Preta chegou desmaiada e precisou usar cadeira de rodas no hospital.

A reportagem perguntou se a informação procedia, mas a assessoria de imprensa da cantora disse que não tinha outros detalhes sobre seu estado de saúde.

“A única informação que nós temos no momento são essas”, disse ao retomar o informe sobre os exames rotineiros.

O Estadão também tentou contato com a equipe de Flora Gil para checar se ela teria dito que Preta Gil foi ao hospital com crise de enxaqueca, e descobriu um problema intestinal. No entanto, a assessoria dela afirmou “não estar sabendo” dessa informação. O espaço permanece aberto para manifestação.

Preta não se manifestou nas redes sociais até o momento desta publicação.