Cultura ‘Pinóquio’ de Guillermo del Toro é a melhor animação do Oscar 2023

Pinóquio, de Guillermo Del Toro, venceu o Oscar de melhor animação na noite deste domingo, 12. O filme já havia sido premiado no Annie, considerado o “Oscar da animação”.

Os concorrentes do Oscar de Melhor animação em 2023:

– Pinocchio de Guillermo del Toro (Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar e Alex Bulkley).

– Marcel the Shell With Shoes On (Dean Fleischer Camp, Elisabeth Holm, Andrew Goldman, Caroline Kaplan e Paul Mezey).

– Gato de Botas 2: O Último Pedido (Joel Crawford e Mark Swift).

– The Sea Beast (Chris Williams e Jed Schlanger).

– Red: Crescer É uma Fera (Domee Shi e Lindsey Collins).