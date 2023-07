No Limite Amazônia: Reality terá famosos e anônimos

A nova temporada de No Limite foi anunciada pela Globo com a apresentação de Fernando Fernandes. O programa está sendo gravado na Amazônia, e tem previsão de estreia para 18 de julho, às terças e quintas, após Terra e Paixão. O reality também vai ao ar no Multishow às quartas e sextas, sempre às 23h

O elenco desta temporada é formado por alguns nomes conhecido de folhetins da emissora, como Claudio Heinrich, de Uga Uga (2000) e Coração de Estudante (2002), Paulo Vilhena, de Sandy & Junior (1998), A Lua Me Disse (2005) e O Sétimo Guardião (2018), Carol Nakamura, conhecida por formar o ballet e ser assistente de palco do Faustão, de 2005 a 2016, no Domingão do Faustão e Mônica Carvalho, que atuou em História de Amor (1995), A Indomada (1997), Corpo Dourado (1998) e Chocolate com Pimenta (2004).