No Brasil não há homem para mim: Bruna Marquezine usa camiseta com meme de Xuxa

Bruna Marquezine, 28 anos, e Sasha Meneghel, 25 anos, compartilharam em suas redes no domingo, 21, os looks escolhidos para o show de Xuxa no festival Universo Spanta, que conta com mais de 100 shows e esquenta o pré-carnaval do Rio de Janeiro.

A camiseta utilizada por Bruna Marquezine é da Aged Archive, marca fundada no Rio de Janeiro em 2021, e custa R$ 230. O styling foi feito por Pedro Sales. Sasha vestiu outra peça da marca, com o rosto de Xuxa estampado e o nome da apresentadora em laranja.

A camiseta de Bruna contava com a frase “No Brasil não há homem para mim”, dita pela Rainha dos Baixinhos em entrevista feita em 1992. Xuxa contou, anos depois, em entrevista ao Gshow, que a frase foi dita para ela por Ayrton Senna, referindo-se às pessoas que não tirariam proveito da fama da apresentadora, na época em que os dois se relacionaram.

Bruna e Sasha foram acompanhar o show de Xuxa, que retornou aos palcos no Universo Spanta. As duas são amigas de infância, como relatou a atriz de Besouro Azul no Podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

A atriz disse que foi Xuxa quem uniu as duas, após gravações de um especial de Natal que realizou com Bruna quando ainda era criança. Confira trecho da entrevista abaixo: