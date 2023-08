Barbie arrecada US$ 1 bi e é 1ª produção dirigida por uma mulher a atingir marca

Margot Robbie e Ryan Gosling, como Barbie e Ken, em cena do filme - Foto: Courtesy of Warner Bros. Pictures

É oficial. Barbie atingiu neste domingo, 6, US$ 1 bilhão (cerca de R$ 4,8 bilhões na cotação atual) em arrecadação nas bilheterias ao redor do mundo. A informação foi divulgada pelo The Hollywood Reporter. O marco global é considerado uma vitória para a Warner Bros e ressalta o talento e criatividade da diretora Greta Gerwig.

O longa, que viralizou na internet e foi o assunto do momento por semanas, arrecadou US$ 53 milhões no mercado interno e atingiu US$ 459,4 milhões na América do Norte. Trata-se da primeira produção dirigida só por uma mulher a atingir esse marco histórico na indústria cinematográfica. Agora, o filme ocupa a 53ª posição de produções a bater o recorde.

Oppenheimer, que estreou ao lado de Barbie, já alcançou US$ 500 milhões nas bilheterias mundialmente. Apesar da conquista, Barbie ainda está longe de ficar na lista do filmes que mais venderam ao longo dos anos.

Dentre os títulos, Avatar, Os Vingadores, Titanic, Star Wars e Homem-Aranha estão entre as obras que foram sucesso de bilheteria, chegando a atingir mais de US$ 3 bilhões em arrecadação.