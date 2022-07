TRE manda Molina apagar hashtags ‘TarcísioGovernador’ e ‘MolinaEstadual’

Molina e Tarcísio são pré-candidatos para o próximo pleito eleitoral - Foto: Divulgação

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo) determinou que o pré-candidato a deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos), empresário radicado em Americana, removesse de suas redes sociais as expressões “#MolinaEstadual” e “#TarcísioGovernador”, em alusão ao pré-candidato a governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A decisão foi emitida pelo juiz auxiliar da propaganda eleitoral Régis de Castilho Barbosa Filho na última terça-feira, em caráter liminar, após representação do diretório estadual do PMB (Partido da Mulher Brasileira). Havia um prazo de 24 horas para cumprimento da determinação, sob pena de multa diária de R$ 2 mil.

De acordo com o juiz, as expressões, já apagadas por Molina, “embutem significado que chancela a candidatura, e não apenas fazem alusão à pretensa candidatura”.

Em nota, o político disse ter sido surpreendido pelo processo no TRE e afirmou já ter tomado providências contra “essa injustiça levantada pelo diretório estadual do PMB”. Essas medidas, segundo ele, também visam garantir a liberdade de expressão.

“A ação deste partido demonstra evidente preocupação generalizada de grupos políticos devido ao crescimento da pré-campanha a governador do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas”, declarou.

Veja a nota completa, assinada pelo diretório estadual do Republicanos:

“Molina foi surpreendido por um processo judicial que exige a retirada de publicações de suas redes sociais. As publicações defendem a pré-candidatura de Tarcísio ao governo do estado de São Paulo e também a sua, como pré-candidato a deputado estadual.

Molina, indignado, declarou que não irá se abater e afirma que já tomou medidas contra essa injustiça levantada pelo diretório estadual do Partido Brasil 35. Medidas que visam também garantir a liberdade de expressão.

A ação deste partido demonstra evidente preocupação generalizada de grupos políticos devido ao crescimento da pré-campanha a governador do estado de São Paulo Tarcísio de Freitas. Lamentamos que estejam mais preocupados com a nossa pré-campanha do que se mobilizarem para que o pré-candidato a governador do próprio partido pontue nas pesquisas.

Molina continuará engajado em sua pré-campanha, fechado com Tarcísio, tendo a certeza de que ele é a pessoa mais capacitada para governar o estado de São Paulo.”