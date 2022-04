Ricardo Molina assume coordenação regional do Republicanos

Pré-candidato a deputado estadual, empresário também alcança a presidência do diretório de Americana

Molina destacou a chegada do ex-ministro Tarcísio de Freitas ao partido – Foto: Divulgação

Pré-candidato a deputado estadual e presidente licenciado da LBF (Liga de Basquete Feminino), o empresário Ricardo Molina assumiu a coordenação do Republicanos na região e a presidência do diretório de Americana. A informação foi divulgada nesta segunda-feira.

Além de Americana, ele também vai coordenar Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. “A responsabilidade é imensa”, disse Molina, que também citou a chegada de Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, ao partido.

“Além de coordenar o Republicanos em uma região tão importante do Estado, nossa alegria se completa com a vinda do ex-ministro da Infraestrutura”, afirmou.