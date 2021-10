Trailer mais visto da história e teorias aos montes marcam novo filme do Teioso

20 out 2021 às 14:04 • Última atualização 20 out 2021 às 14:05

Que o Homem-Aranha é o personagem mais famoso e querido da Marvel a gente já sabia. No entanto, apesar dessa popularidade, o interesse pelo novo filme do Teioso, o “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, impressiona demais.

Com estreia prevista para 17 de dezembro, o longa tem o trailer mais visto da história nas primeiras 24 horas, com 355,5 milhões de visualizações.

Nesse quesito, ficou à frente até mesmo de “Vingadores: Ultimato (2019)”, que prometia uma solução – alerta de spoiler para quem ainda não viu a saga – para um genocídio que eliminou metade dos seres vivos do universo.

Mas, afinal, por que “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” tem causado tanto alarde antes mesmo de ir às telas? A resposta é simples: a expectativa pela aparição de personagens de décadas passadas.

Tobey Maguire pode voltar a vestir o uniforme vermelho e azul 14 anos depois – Foto: Reprodução

Boatos apontam para a possibilidade de uma união entre diferentes gerações do Homem-Aranha, com a presença dos Teiosos interpretados por Tobey Maguire (entre 2002 e 2007) e Andrew Garfield (entre 2012 e 2014).

Eles se juntariam ao protagonista da franquia atual, Tom Holland (que veste o uniforme azul e vermelho desde 2016), em uma trama que mistura diferentes universos. Montagens e teorias com os três juntos já surgem aos montes na internet.

Por enquanto, o que já está realmente confirmado é o retorno dos atores Jamie Foxx, o Electro de “O Espetacular Homem-Aranha 2 (2014)”, e Alfred Molina, o Doutor Octopus de “Homem-Aranha 2 (2004)”. Eles voltarão aos cinemas nos mesmos papéis.

Além de todas essas “promessas” nostálgicas, “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” dará sequência ao caótico final de “Homem-Aranha: Longe de Casa (2019)”, no qual – alerta de spoiler – a identidade do Teioso foi revelada publicamente. Para piorar, ele também é apontado como um assassino.

Personagem de Tom Holland precisará lidar com a revelação de sua identidade – Foto: Reprodução

Então, a ansiedade começou a bater já no momento em que subiram os créditos do último filme do personagem. Ansiedade esta que foi aflorada pelas informações sobre a inclusão do Multiverso na franquia. O trailer também conseguiu “vender” bem o filme, ao despertar diversas teorias.

Sequência

“Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” é o terceiro longa com o Peter Parker de Tom Holland como protagonista. O primeiro foi “Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017)”, que apresentou um Teoiso bem diferente em comparação aos anteriores, com direito a um uniforme totalmente tecnológico.

O segundo filme, “Homem-Aranha: Longe de Casa”, veio logo após o sucesso de “Vingadores: Ultimato” e trouxe um Peter com mais responsabilidades depois da morte – alerta de spoiler – de seu mentor, Tony Stark (Robert Downey Jr.), mas querendo levar a vida de um adolescente comum.

No terceiro longa, veremos um personagem pressionado pelos acontecimentos do filme anterior e trabalhando em parceria com Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch).

Rodrigo Alonso Repórter do LIBERAL, está no grupo desde 2017. É “fifeiro” desde criança e, se puder, passa horas falando de filme e série, então nada melhor do que unir o útil ao agradável.