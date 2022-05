Sony divulga lista de jogos do novo sistema de assinaturas

A Sony divulgou, nesta segunda-feira (16), sua primeira lista de jogos que farão parte do novo sistema de assinaturas que está programado para chegar ao Brasil no dia 13 de junho.

Segundo anunciado recentemente pela empresa, o serviço de assinaturas será dividido em três opções de pacote:

Essencial, que equivale à atual assinatura Plus, com três jogos gratuitos por mês, saves em nuvem, acesso ao multiplayer e mais;

Extra, com uma grande variedades de jogos de Playstation 4 e 5 para baixar (lista abaixo);

Deluxe, que além dos jogos disponíveis nas duas assinaturas anteriores, também dará ao assinante acesso a uma lista de jogos clássicos e o direito a experimentação de jogos recém lançados, como Horizon Forbidden West, por exemplo, em que o assinante poderá jogar até duas horas antes de decidir se compra ou não o jogo.

Confira os valores da nova assinatura:

PlayStation Plus Essencial

R$ 34,90 por mês / R$ 84,90 por trimestre / R$ 199,90 por ano

R$ 34,90 por mês / R$ 84,90 por trimestre / R$ 199,90 por ano PlayStation Plus Extra

R$ 52,90 por mês / R$139,90 por trimestre / R$ 339,90 por ano

R$ 52,90 por mês / R$139,90 por trimestre / R$ 339,90 por ano PlayStation Plus Deluxe

R$ 59,90 por mês / R$159,90 por trimestre / R$ 389,90 por ano

Assim como na atual assinatura Plus, os jogos que serão disponibilizados na assinatura Essencial serão divulgados sempre no final do mês e o jogador poderá baixar o conteúdo sempre na primeira terça-feira do mês.

Sony divulgou lista de jogos que serão disponibilizadas no lançamento do novo formato de assinatura – Foto: Reprodução

Já as assinaturas Extra, assim como a Deluxe, possuem uma grande variedade de jogos que, segundo a empresa, deve crescer ainda mais; confira:

PlayStation Studios

Alienation – Housemarque, PS4

– Housemarque, PS4 Bloodborne – FromSoftware, PS4

– FromSoftware, PS4 Concrete Genie – Pixelopus, PS4

– Pixelopus, PS4 Days Gone – Bend Studio, PS4

– Bend Studio, PS4 Dead Nation Apocalypse Edition – Housemarque, PS4

– Housemarque, PS4 Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut – Kojima Productions, PS4/PS5

– Kojima Productions, PS4/PS5 Demon’s Souls – Bluepoint Games, PS5

– Bluepoint Games, PS5 Destruction AllStars – Lucid Games, PS5

– Lucid Games, PS5 Everybody’s Golf – Japan Studio, PS4

– Japan Studio, PS4 Ghost Of Tsushima Director’s Cut – Sucker Punch, PS4/ PS5

– Sucker Punch, PS4/ PS5 God of War – Santa Monica Studio, PS4

– Santa Monica Studio, PS4 Gravity Rush 2 – Japan Studio, PS4

– Japan Studio, PS4 Gravity Rush Remastered – Japan Studio, PS4

– Japan Studio, PS4 Horizon Zero Dawn – Guerrilla Games, PS4

– Guerrilla Games, PS4 Infamous First Light – Sucker Punch, PS4

– Sucker Punch, PS4 Infamous Second Son – Sucker Punch, PS4

– Sucker Punch, PS4 Knack – Japan Studio, PS4

– Japan Studio, PS4 LittleBigPlanet 3 – Sumo Digital, PS4

– Sumo Digital, PS4 LocoRoco Remastered – Japan Studio, PS4

– Japan Studio, PS4 LocoRoco 2 Remastered – Japan Studio, PS4

– Japan Studio, PS4 Marvel’s Spider-Man – Insomniac Games, PS4

– Insomniac Games, PS4 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Insomniac Games, PS4/PS5

– Insomniac Games, PS4/PS5 Matterfall – Housemarque, PS4

– Housemarque, PS4 MediEvil – Other Ocean, PS4

– Other Ocean, PS4 Patapon Remastered – Japan Studio, PS4

– Japan Studio, PS4 Patapon 2 Remastered – Japan Studio, PS4

– Japan Studio, PS4 Resogun – Housemarque, PS4

– Housemarque, PS4 Returnal – Housemarque, PS5

– Housemarque, PS5 Shadow of the Colossus – Japan Studio, PS4

– Japan Studio, PS4 Tearaway Unfolded – Media Molecule, PS4

– Media Molecule, PS4 The Last Guardian – Japan Studio, PS4

– Japan Studio, PS4 The Last of Us Remastered – Naughty Dog, PS4

– Naughty Dog, PS4 The Last of Us: Left Behind – Naughty Dog, PS4

– Naughty Dog, PS4 Until Dawn – Supermassive Games, PS4

– Supermassive Games, PS4 Uncharted The Nathan Drake Collection – Naughty Dog, PS4

– Naughty Dog, PS4 Uncharted 4: A Thief’s End – Naughty Dog, PS4

– Naughty Dog, PS4 Uncharted: The Lost Legacy – Naughty Dog, PS4

– Naughty Dog, PS4 WipEout Omega Collection – Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Parceiros externos

Ashen – Annapurna Interactive,PS4

– Annapurna Interactive,PS4 Assassin’s Creed Valhalla – Ubisoft, PS4/PS5

– Ubisoft, PS4/PS5 Celeste – Maddy Makes Games, PS4

– Maddy Makes Games, PS4 Cities: Skylines – Paradox Interactive, PS4

– Paradox Interactive, PS4 Control: Ultimate Edition – 505 Games, PS4/PS5

– 505 Games, PS4/PS5 Dead Cells – Motion Twin, PS4

– Motion Twin, PS4 Final Fantasy XV Royal Edition – Square Enix Co. LTD, PS4

– Square Enix Co. LTD, PS4 Hollow Knight – Team Cherry, PS4

– Team Cherry, PS4 Marvel’s Guardians of the Galaxy – Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

– Square Enix Co. LTD., PS4/PS5 Mortal Kombat 11 – WB Games, PS4/PS5

– WB Games, PS4/PS5 Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

– Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 NBA 2K22 – 2K Games, PS4/PS5

– 2K Games, PS4/PS5 Outer Wilds – Annapurna Interactive, PS4

– Annapurna Interactive, PS4 Red Dead Redemption 2 – Rockstar Games, PS4

– Rockstar Games, PS4 Resident Evil – Capcom Co., Ltd, PS4

– Capcom Co., Ltd, PS4 Soulcalibur VI – Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

– Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 The Artful Escape – Annapurna Interactive, PS4/PS5

– Annapurna Interactive, PS4/PS5 The Crew 2 – Ubisoft, PS4

Catálogo de jogos clássicos – PlayStation original e PSP

PlayStation Studios (assinatura Deluxe)

Ape Escape – Japan Studio, Playstation original

– Japan Studio, Playstation original Hot Shots Golf – Japan Studio, Playstation original

– Japan Studio, Playstation original I.Q. Intelligent Qube – Japan Studio, PlayStation original

– Japan Studio, PlayStation original Jumping Flash! – Japan Studio, PlayStation original

– Japan Studio, PlayStation original Syphon Filter – Bend Studio, PlayStation original

– Bend Studio, PlayStation original Super Stardust Portable – Housemarque, PSP

Parceiros externos

Mr. Driller – Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation original

– Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation original Tekken 2 – Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation original

– Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation original Worms World Party – Team 17, PlayStation original

– Team 17, PlayStation original Worms Armageddon – Team17, PlayStation original

Catálogo de jogos clássicos – remasterizados (assinatura Deluxe)

PlayStation Studios

Ape Escape 2 – Japan Studio, PS4

– Japan Studio, PS4 Arc The Lad: Twilight of the Spirits – Japan Studio, PS4

– Japan Studio, PS4 Dark Cloud – Japan Studio, PS4

– Japan Studio, PS4 Dark Cloud 2 – Japan Studio, PS4

– Japan Studio, PS4 FantaVision – SIE, PS4

– SIE, PS4 Hot Shots Tennis – Japan Studio, PS4

– Japan Studio, PS4 Jak II – Naughty Dog, PS4

– Naughty Dog, PS4 Jak 3 – Naughty Dog, PS4

– Naughty Dog, PS4 Jak X: Combat Racing – Naughty Dog, PS4

– Naughty Dog, PS4 Jak and Daxter: The Precursor Legacy – Naughty Dog, PS4

– Naughty Dog, PS4 Rogue Galaxy – Japan Studio, PS4

– Japan Studio, PS4 Siren – Japan Studio, PS4

– Japan Studio, PS4 Wild Arms 3 – SIE, PS4

Parceiros externos

Baja: Edge of Control HD – THQ Nordic, PS4

– THQ Nordic, PS4 Bioshock Remastered – 2K Games, PS4

– 2K Games, PS4 Borderlands The Handsome Collection – 2K Games, PS4

– 2K Games, PS4 Bulletstorm: Full Clip Edition – Gearbox Publishing, PS4

– Gearbox Publishing, PS4 Hotline Miami – Devolver, PS4

– Devolver, PS4 Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – THQ Nordic, PS4

– THQ Nordic, PS4 LEGO Harry Potter Collection – WB Games, PS4

Experimentação de jogos com tempo limitado (assinatura Deluxe)

PlayStation Studios

UNCHARTED: Coleção Legado dos Ladrões – Naughty Dog, PS5

– Naughty Dog, PS5 Horizon Forbidden West – Guerrilla, PS4/PS5

Parceiros externos

Cyberpunk 2077 – CD Projekt, PS5

– CD Projekt, PS5 Farming Simulator 22 – Giants Software GmBH, PS4/PS5

– Giants Software GmBH, PS4/PS5 Tiny Tina’s Wonderland – 2K Games, PS4/PS5

– 2K Games, PS4/PS5 WWE 2K22 – 2K Games, PS4/PS5

Luciano Bianco Editor do LIBERAL, está no grupo desde 2006.

Acumula cada vez mais horas com games, fã de séries, filmes e Star Wars (esse último precisa de uma categoria à parte). Vive o eterno dilema de ver mais um episódio ou dormir.