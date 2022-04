Outer Range estreia com pegada de faroeste sobrenatural

Descrita como um faroeste de suspense sobrenatural, estreia nesta sexta-feira (15) a nova série da Amazon Prime Video, Outer Range. Criado por Brian Watkins, no trabalho que marca sua estreia na televisão como showrunner e roteirista, o seriado com oito episódios é estrelado por Josh Brolin, o Thanos dos filmes da Marvel, que também assina a produção executiva ao lado da Plan B Entertainment, de Brad Pitt.

A sinopse foca em Royal Abbott (Josh Brolin), um fazendeiro que luta por sua terra e família, e que descobre um mistério insondável à beira do deserto de Wyoming, no Oeste dos Estados Unidos. O seriado promete examinar como lidamos com o desconhecido.

Abbott ainda vai conviver com o desaparecimento da sua nora Rebecca e será surpreendido quando os Tillersons, proprietários do rancho vizinho, demonstrarem interesse em tomar parte de suas terras. Para completar a trama, uma morte prematura na comunidade desencadeia uma série de eventos na região, e problemas vêm à tona com o aparecimento de um misterioso buraco no pasto da família.

No trailer lançado pela Amazon podemos conferir um pouco do tom da série, que parece flertar com o horror em alguns momentos, além de introduzir uma pegada de ficção científica, prato cheio aos fãs desses gêneros. Segundo o serviço de streaming, o título terá o lançamento de dois novos capítulos por semana.

Além de Brolin, o elenco é formado por Lili Taylor (Perry Mason), Noah Reid (Schitt’s Creek), Tom Pelphrey (Ozark), Will Patton (Yellowstone), Imogen Poots (I Know This Much Is True), Isabel Arraiza (Os Pequenos Vestígios), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), Shaun Sipos (Krypton), Tamara Podemski (Four Sheets to the Wind) e Olive Abercrombie (A Maldição da Residência Hill).

Diego Juliani Editor do LIBERAL, está no grupo desde 2010. Fã de um bom cinema com pipoca, séries que não dão sono e saudosista dos games dos anos 90, o que já entrega sua idade.