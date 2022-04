Marvel divulga primeiro trailer de Thor: Love and Thunder

Com visual dos anos 80, o trailer mostra o filho de Odin preparado para deixar de lado seu papel de herói, focar na paz e reencontrar seu caminho

A Marvel soltou nesta segunda-feira (18) o primeiro trailer do novo filme do asgardiano Thor que, após os acontecimentos em Ultimato, embarcou de carona em uma viagem com a tripulação de Guardiões da Galáxia.

Com visual dos anos 80, o trailer mostra o filho de Odin preparado para deixar de lado seu papel de herói, focar na paz e reencontrar seu caminho. Em um trecho, mostra até o intensivo que o Deus do Trovão fará para retomar sua antiga forma e perder a gordura que acumulou jogando videogame, enchendo a cara e comendo porcarias em seu período de isolamento em nova Asgard.

Filme é mais uma vez dirigido por Taika Waititi, que já disse em entrevistas anteriores entregar o longa mais louco que já fez em sua carreira. Ele também dará mais uma vez vida ao Korg.

Além dos personagens já conhecidos do MCU, como os Guardiões da Galáxia, o trailer reintroduz Jane Foster, agora como Poderosa Thor e traz ainda a reconstrução do famoso Mjolnir. Trecho também apresenta outro Deus do Trovão, Zeus, em uma cidade luxuosa que seria a Cidade da Onipotência.

Longa tem pré-estreia no Brasil dia 7 de julho e é estrelado por Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum e Vin Diesel.

Thor Love and Thunder estreia no Brasil no dia 7 de julho – Foto: Divulgação

Sinopse

“O filme encontra Thor (Chris Hemsworth) em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou – uma busca pela paz interior, mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), que busca a extinção dos deuses. Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda do Rei Valquíria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e da ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman), que – para surpresa de Thor – inexplicavelmente empunha seu martelo mágico, Mjolnir, revelando-se a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.”

