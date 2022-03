‘Drive My Car’ leva todas em Oscar japonês e é forte concorrente a ‘Filme Estrangeiro’ da Academia

“Drive My Car” é o único filme estrangeiro a concorrer à categoria de “Melhor Filme” ao Oscar 2022. Isso, por si só, já é um indicativo de que ele é um forte concorrente a vencedor da categoria de “Melhor Filme Estrangeiro”. Outro ponto que vem pra somar à avaliação dos jurados da Academia é que ele saiu como o maior ganhador do “Japan Academy Film Prize”.

Metalinguagem do filme brinca com o personagem principal, é um ator de teatro – Foto:

“Drive My Car” levou as oito categorias às quais concorreu: Picture of the Year, Director of the Year, Screenplay of the Year, Best Actor, Outstanding Achievement in Cinematography, Outstanding Achievement in Lighting Direction, Outstanding Achievement in Sound Recording e Outstanding Achievement in Film Editing.

Ou seja, entre os cinco filmes indicados, todos japoneses, o de Ryusuke Hamaguchi levou a melhor em termos de melhor filme, diretor, roteiro, ator, fotografia, direção de luz, captação de som e edição.

Hamaguchi, aliás, concorre também a melhor diretor no Oscar 2022, em meio a Jane Campion (Ataque dos cães), Steven Spielberg (Amor, sublime amor), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza) e Kenneth Branagh (Belfast).

O longa japonês também concorre a “Melhor Roteiro Adaptado”, junto com “No Ritmo do Coração”, “Não olhe para cima”, “King Richard: criando campeãs”, “Licorice pizza” e “A pior pessoa do mundo”.

Toda a reflexão importante acontece dentro de um Saab 900 – Foto:

Na trama de “Drive My Car”, vemos o ator e encenador, Yusuke Kafuku, descobrir que tem um problema na vista (e no casamento) que o impossibilita de dirigir – o que é algo que muda sua relação com o próprio carro, que vira, muitas vezes, seu espaço para treinar suas falas de teatro. Ele, então, contrata Misaki para dirigir para ele.

Nesse contexto, Kafuku é convidado a interpretar o Tio Vânia de Tchécov num festival de teatro em Hiroshima. É no carro em que se desloca que se aproxima de Misaki e confronta-se com o passado e o mistério sobre a sua mulher, Oto, que lhe escondeu um segredo.

O filme está disponível em algumas sessões dos cinemas de São Paulo, capital, e deve chegar à plataforma Mubi, de streaming, em 1º de abril.

