Drama épico ‘O Último Duelo’ chega aos cinemas

História reúne astros do calibre de Matt Damon e Ben Affleck para contar a história real da última disputa até a morte permitida pela corte francesa, no século 14

“O Último Duelo” chega nesta quinta-feira (14) aos cinemas brasileiros com elenco de peso e uma história marcante inspirada no livro de Eric Jager, que reconta a história real do último duelo até a morte permitido pela corte francesa, no século 14.

A trama dirigida por Ridley Scott, que já levou às telas trabalhos como “Blade Runner” e “Gladiador”, gira em torno de três protagonistas: o cavaleiro Jean de Carrouges (Matt Damon), sua mulher, Marguerite de Carrouges (Jodie Comer), e o escudeiro Jacques Le Gris (Adam Driver, da última trilogia Star Wars).

O time de atores ainda conta com Ben Affleck, que assina o roteiro ao lado de Damon e de Nicole Holofcener.

“O Último Duelo” mostra o desafio de Carrouges a Le Gris para um duelo até a morte, após sua esposa, Marguerite, tê-lo acusado de estuprá-la.

O Estúdio 52 traz para você o trailer do filme que já pode ser conferido na grande tela.

Diego Juliani Editor do LIBERAL, está no grupo desde 2010. Fã de um bom cinema com pipoca, séries que não dão sono e saudosista dos games dos anos 90, o que já entrega sua idade.