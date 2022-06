A linha do tempo de Jurassic Park

Que o premiado filme de Steven Spielberg, Jurassic Park, introduziu ao mundo a mais famosa franquia de dinossauros em 1993, todos sabem. O que não é de conhecimento comum fora das fanbases da internet são todas as produções já realizadas e que expandem a quantidade de informações que temos sobre esse mundo jurássico.

Filmes, curtas e séries compõem o universo de Jurassic Park, continuando ou complementando a linha temporal da história. Apesar de ir e vir do streaming, alguns têm fácil acesso pelo Youtube.

Com quase três décadas de franquia, as produções são voltadas majoritariamente para o público a partir de 12 anos. No entanto, mesmo com a assinatura LEGO, o que já foi feito não deixa a desejar enquanto forma interessante de entretenimento e, claro, mais uma oportunidade de ver personagens queridos – incluindo os humanos – brilhando nas telas.

Para assistir antes ou depois de Jurassic World Dominion, o Estúdio 52 já organizou aqui uma linha do tempo. A dica é assistir tudo e depois só curtir os easter-eggs do último filme da franquia, que está em cartaz a partir de hoje nos cinemas.

Jurassic Park (1993) – Foto: Reprodução Jurassic Park (1993) O bilionário John Hammond cria um parque com os dinossauros na Ilha Nublar. Dr. Alan, Dra. Ellie e Dr. Ian Malcom são enviados para avaliar a segurança do local e conhecê-lo. Disponível na Paramount+, Telecine, GloboPlay e NetNow

Jurassic Park: O Mundo Perdido (1997) Após o caos com Jurassic Park, John Hammond constrói um esconderijo na Ilha Sorna para esconder os dinossauros de mercenários. Ele pede ajuda ao Dr. Ian Malcom para realizar uma missão. Disponível no Telecine, GloboPlay e NetNow Jurassic Park O Mundo Perdido (1997) – Foto:

Jurassic Park 3 (2001) – Foto: Reprodução Jurassic Park 3 (2001) Após a queda de um um avião, um garoto se perde na Ilha Sorna. Com intenções disfarçadas, os pais dele pedem ajuda do Dr. Alan Grant para procurarem o filho na ilha. Disponível no NetNow

LEGO Jurassic World – Exposição Secreta (2018) Antes de Heny Wu criar a Indominus Rex, outros híbridos já eram testados dentro do parque. Nesse filme dividido em dois episódios, vemos Claire e Owen cuidando de um trio desses dinossauros. Disponível na Netflix. LEGO Jurassic World – Exposição Secreta (2018) – Foto: Reprodução

LEGO Jurassic World – A Fuga do Indominous Rex (2016) – Foto: Reprodução LEGO Jurassic World – A Fuga do Indominous Rex (2016) Mostra o momento em que Claire propõe a criação da Indominus Rex, a híbrida protagonista do primeiro filme Jurassic World. Disponível na Netflix.

LEGO Jurassic World – A Lenda da Ilha Nublar (2019) Mostra o dia a dia no Jurassic World focando em Claire, Owen e os dinossauros. Disponível na Netflix e Globoplay. LEGO Jurassic World – A Lenda da Ilha Nublar (2019) – Foto: Reprodução

Jurassic World O Mundo dos Dinossauros (2015) – Foto: Reprodução Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros (2015) Na Ilha Nublar um novo parque é construído. No entanto, a híbrida Indominus Rex escapa e coloca a segurança de todos em risco. Disponível no Telecine, GloboPlay e NetNow

Jurassic World: Acampamento Cretáceo (2020) Na primeira temporada, os seis convidados VIPs vão para a Ilha Nublar dias antes do Jurassic World ser aberto ao público, e acontece na mesma época do filme de 2015. A quinta e última temporada sai em julho. Disponível na Netflix. Jurassic World Acampamento Cretáceo (2020) – Foto: Reprodução

Jurassic World Reino Ameaçado (2018) – Foto: Reprodução Jurassic World: Reino Ameaçado (2018) Após o fechamento do Jurassic World, um vulcão em erupção ameaça a existência dos dinossauros. Disponível no NetNow

Battle at Big Rock (2019) O curta de 8 min se passa 1 ano após os acontecimenos de Jurassic World: Reino Ameaçado, num parque próximo aos incidentes do filme, onde uma família protagoniza um confronto entre humanos e dinossauros. Disponível no Youtube. Battle at Big Rock (2019) – Foto: Divulgação

Jurassic World Dominion Prologue (2021) – Foto: Jurassic World: Dominion Prologue (2021) Até a metade desse prólogo de cinco minutos, vemos os dinossauros em seu habitat natural há 65 milhões de anos, e depois uma prévia de sua convivência com os humanos, em Dominion. Disponível no Youtube.

Jurassic World: Dominion (2022) Com os dinossauros à solta e convivendo com os humanos, agora Claire e Owen se juntam ao Dr. Alan, Dra. Ellie e Dr. Ian Malcom para tentar impedir um desastre genético. Jurassic World Dominion (2022) – Foto: Divulgação

