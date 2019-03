St. Patrick’s Day na Marés Cervejaria

O Saint Patrick’s Day (Dia de São Patrício) é uma tradição irlandesa em homenagem a São Patrício, santo padroeiro da Irlanda. No feriado, as pessoas saem vestidas de verde para celebrar o santo em pubs e restaurantes, tudo decorado em verde, a cor da sorte.



































































A data foi lembrada pela Marés Cervejaria Artesanal e celebrada no dia 9 de março, com direito a muito chopp verde! A 1ª edição do Saint Patrick’s Day reuniu público de 1 mil pessoas que curtiu ao som das bandas de rock The Ground e Offense Oficial.

Quatro food trucks estacionados do lado de fora trouxeram opções variadas ao cardápio da festa. O evento foi avaliado como um sucesso pelo proprietário da casa, Fernando Saturnino, que já adiantou para a nossa coluna que prepara outra festa para o dia 13 de abril, o 1º Rock Malte e Lúpulo.