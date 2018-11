Sonifarma completa 26 anos

A Sonifarma Farmácia e Manipulação, filiada à Rede Unida, iniciou suas atividades há 26 anos. Foi idealizada pelas irmãs Dra. Sônia Feltrin e Simone Feltrin com o objetivo de oferecer uma farmácia completa. A data foi comemorada no último dia 10 de novembro, em um evento na própria empresa, localizada na Avenida Iacanga, no Jardim Ipiranga.

A Sonifarma oferece uma ampla drogaria como também um dos melhores laboratórios de Manipulação da região, formulando medicamentos e cosméticos utilizando os melhores produtos da linha farmacêutica.