Reunião plenária do Ciesp em Americana

Aconteceu no último dia 15 de março a reunião plenária do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) unidade de Americana.





































+ 10

Resumir Galeria

O evento reuniu cerca de 40 pessoas, no espaço do NoHotel e contou com a presença de José Ricardo Roriz Coelho, 2º vice-presidente do Ciesp e Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), que além desses cargos, também é membro ativo em outras entidades de classes.

Na ocasião ele falou sobre o cenário brasileiro e as macrotendências mundiais, tema de sua palestra. Na plateia, toda diretoria do Ciesp, além de conselheiros e associados.

Após o encontro, um almoço para os empresários marcou o momento, uma boa hora para confraternizar e fazer network. A reunião plenária é uma iniciativa que acontece a cada dois meses, portanto a próxima deverá ocorrer no final do mês de maio. Acompanhe como foi a última edição na Vitrine.