Reinauguração Aqualux

A Aqualux Elétrica e Hidráulica realizou no dia 24 de novembro a reinauguração da sua loja localizada na Avenida Iacanga, no Jardim Ipiranga, em Americana. Numa recepção realizada especialmente para convidados e clientes, a empresa apresentou uma loja totalmente adaptada, que conta com um showroom ampliado e completo. No mix de produtos comercializados no espaço, estão peças de acabamento, um novo espaço de lustres e um setor de utilidades, para que o cliente encontre tudo o que precisa em um só lugar, com uma loja mais intuitiva e completa. Segundo Geraldo Silvestrini, um dos diretores da Aqualux, a ideia da mudança foi de atender melhor os clientes.