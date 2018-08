Foi inaugurada em Americana, no dia 15 de agosto, a primeira unidade da Oficina Brasil, uma rede de oficina mecânica diferenciada, que oferece uma completa gama de serviços em reparação automotiva para veículos de passeio e comerciais leves. Localizada na Avenida São Gabriel, 151, no bairro São Manoel, a empresa conta com suporte tecnológico e comercial dos principais fabricantes de autopeças do País e técnicos especializados. A Oficina Brasil realiza alinhamento, balanceamento, check-up total, troca de óleo, sistema de freio, montagem de pneus, injeção eletrônica, escapamento, suspensão, entre outros serviços. Confira alguns cliques da inauguração.