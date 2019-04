O lançamento do Volkswagen T-Cross em Americana

Um dos lançamentos mais aguardados do mundo automobilístico aconteceu essa semana. O T-Cross, novo SUV da Volkswagen, é o primeiro fabricado pela montadora no Brasil e, claro, chegou para revolucionar os padrões do segmento.

Entre seus destaques estão a potência, o dinamismo e a inteligência tecnológica. E no quesito tecnologia, o T-Cross é incrível! Seu painel digital de 10,25” permite escolher as telas que deseja visualizar como o computador de bordo, infotainment, telefone e dados do veículo.





































Além disso, o mapa de navegação pode ser projetado diretamente na tela, o que facilita a visualização e evita distrações.

Através do aplicativo Meu Volkswagen (disponível para iOS e Android) o usuário pode interagir com um assistente virtual, tirando dúvidas, por voz ou texto, como se estivesse conversando com outra pessoa.

Essas são apenas algumas características dessa super novidade da Volks, mas para conhecer de verdade é preciso ver de perto!

Em Americana, o T-Cross chegou quinta-feira na Germânica e causou muita boa impressão nos convidados do lançamento oficial dele na cidade.

Em apenas dois dias na concessionária, ele já é um dos carros mais procurados pelos clientes, que estão curiosos para ver a máquina de perto. Para quem se interessou vale a informação de que ele já está disponível para test drive. Aproveite!