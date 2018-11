Nova coleção Vith Espanha da Primicia

No último dia 27 de outubro, toda a rede de lojas Primicia realizou coquetéis de lançamento de sua nova coleção de alto verão, nomeada como Coleção Vith Espanha, que faz parte do grupo Primicia. E, claro, a loja de Americana marcou presença no acontecimento, convidando diversos clientes e revendedores da marca que foram pessoalmente conhecer os detalhes da coleção, marcada por estampas e modelagens exclusivas e até proteção para raios UV. Muitos já saíram da loja com seus novos biquínis, já de olho nos dias de sol e praia.