Marés Cervejaria Artesanal inaugura fábrica em Americana

No dia 24 de novembro foi inaugurada em Americana a Marés Cervejaria Artesanal. A fábrica de cerveja artesanal tem o objetivo de proporcionar experiências e sensações únicas através dos aromas e sabores dessa bebida tão amada pela maioria dos brasileiros. Instalada no bairro Werner Plaas, além de produção no local, a Marés conta com um bar e uma loja na própria fábrica, onde é possível apreciar uma cerveja e de quebra conhecer o processo de produção. Na loja podem ser encontrados souvenirs da marca. Os primeiros estilos produzidos são, uma legitima Lager Pilsen batizada de Ventos do Oeste, uma Red Ale, uma IPA batizada de Fúria, devido ao seu marcante amargor e a Doble Ipa Tormenta, cada uma dentro do seu estilo proporcionando sensações marcantes.