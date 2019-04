Lançamento da campanha ‘Minha Mãe tira Onda!’

A Rede de Supermercados Pague Menos, composta por 27 lojas, espalhadas por diversas cidades do interior de São Paulo, comemora 30 anos em 2019. Para celebrar a data e aproveitando o Dia das Mães, que se aproxima, o grupo acaba de lançar a campanha “Minha Mãe Tira Onda”.



































































+ 25

Resumir Galeria

A promoção terá duração de 49 dias e premiará todos os dias dois ganhadores em todas as lojas da rede. Ao todo serão mais de 2.600 pessoas contempladas com algum dos muitos prêmios oferecidos, entre vales compras e até uma viagem de cruzeiro.

Essa é a maior campanha em números de premiados de toda a história de 3 décadas do grupo Pague Menos. O start é a partir do dia 22 de abril. Confira as fotos do lançamento realizado na Casa Zucchini.