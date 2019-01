Jantar Beneficente do Benaiah

Um sofisticado jantar realizado no Espaço Le Blanc, em Americana, marcou o final de ano da diretoria e apoiadores do Benaiah. O evento deve se tornar anual, segundo o presidente da instituição, Hélio Oliveira Camargo. “Estamos com um bom número de apoiadores e a ideia é realizar esse encontro de forma anual para agradece-los”, contou, na ocasião, Camargo.

O Benaiah foi idealizado há mais de 50 anos por membros da Igreja Presbiteriana de Americana com o objetivo inicial de atender a necessidade de apenas uma senhora, que passou a frequentar a Igreja e não tinha onde morar. Graças à parceria com a comunidade e o respeito adquirido ao longo de sua história, o Benaiah expandiu suas atividades e hoje abriga cerca de 40 idosos. “Em 2019 nosso objetivo é manter nossa qualidade de atendimento”, resumiu o presidente da instituição.