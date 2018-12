Inauguração do Supermercado São Judas

Americana ganhou uma nova rede de supermercados para quem gosta de qualidade e preços baixos. O Supermercado São Judas inaugurou, no dia 11 de dezembro, sua segunda loja na cidade. Além da unidade na Avenida de Cillo, agora a população pode aproveitar as ofertas da unidade localizada na rua Serra do Japi, no Parque da Liberdade. Com espaço amplo, o novo supermercado conta com 34 funcionários e busca fortalecer a economia da região. “Percebemos a necessidade de um supermercado de qualidade na região”, explicou Paulo Nakamuta, proprietário da empresa. A ideia, segundo ele, é continuar expandido e inaugurar uma nova unidade em dois anos.