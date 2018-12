Grupo Primicia: novo conceito

O Grupo Primicia reinaugurou sua loja no Tivoli Shopping, no dia 08/12, com conceito totalmente novo, atendendo a nova fase da empresa. O espaço, agora com 64 m² (o dobro da antiga loja), abriga as três marcas do Grupo: Primicia Lingerie, Vith (moda praia e esportiva) e Hugh (moda íntima masculina). Mais jovem, prática e mais brasileira, o novo layout favorece o autoatendimento, disposição das peças e traz decoração moderna. No evento de reinauguração houve coquetel e brindes para os clientes. Para este final de ano, o Grupo Primicia ocupou um segundo espaço na área nova (expansão) do Tivoli, o Bazar Primicia, com as marcas Primicia Lingerie e Vith.