Confraternização no Studio Dei Mobili

Com o objetivo de trazer os profissionais da área de arquitetura e decoração para conhecer o novo show room do Studio Dei Mobili, Aparecida Covolan e equipe tiveram a ideia de fazer um gostoso happy hour, inclusive para celebrar a amizade e as boas parcerias.



































O evento faz parte da programação social da loja, que visa pelo menos algumas vezes ao ano reunir profissionais para promover network e agregar novos conhecimentos por meio de palestras e workshops.

No mercado há dois anos, o espaço é voltado para móveis e artigos de decoração com estilo contemporâneo, com desenho apurado e linhas mais retas e peças que se destacam no mercado nacional e internacional, desenvolvidas por designers para as empresas brasileiras.

Um diferencial da loja é o atendimento personalizado e, caso necessário, marcado em horário especial, uma forma de se encaixar nas agendas tão corridas de seus clientes. Essa semana, o Studio promove mais um desses encontros. Bela iniciativa!