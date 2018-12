Confraternização Casa Festa

Eles trabalham enquanto todos se divertem. Mas é claro que pelo menos uma vez no ano a turma de funcionários da empresa especializada em eventos Casa Festa se reúne numa noite especial de celebração. E foi isso que aconteceu no último dia 14 de novembro, véspera de feriado no showroom da empresa. Cerca de 30 pessoas degustaram comidinhas de boteco e cervejas artesanais até de madrugada, além de trocarem presentes e receberem homenagens da Casa Festa. “Foi um ano muito especial. E em 2019 será melhor ainda, afinal, vamos completar 20 anos no mercado”, destacou o proprietário da

Casa Festa, Gerson Manzi.