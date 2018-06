Champions League no Chubby’s Sport Bar

No último dia 26 de maio o Real Madrid conquistou o título da Champions League 2017-18 ao vencer o Liverpool por 3 a 1, em Kiev, na Ucrânia.

Para esta partida inesquecível aos amantes do futebol, o Chubby’s Sport Bar, na Avenida Cillos, em Americana, preparou um evento exclusivo para clientes que compraram seus ingressos e puderam assistir ao jogo em um ambiente com clima de final e muita cerveja Heineken, patrocinadora do evento.

O Vitrine esteve por lá e registrou alguns momentos únicos. Confira!