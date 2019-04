Bride Beauty Coiffeur em Nova Odessa

O belíssimo espaço Scenario Coiffeur by Fernando Rozario, em Nova Odessa, foi o cenário escolhido para o Bride Beauty Coiffeur, um mini evento voltado para noivas e debutantes, realizado na última quarta-feira.

Único, charmoso e com um conceito super diferenciado o Scenario Coiffeur é comandado pelo simpático Fernando Rozario, profissional da beleza, com mais de 12 anos de experiência.













































Oficialmente, o espaço dedicado apenas a noivas e debutantes em seu dia especial, só terá sua inauguração em maio, no entanto, a agenda já está bem concorrida, com muitas noivas confirmadas.

E atendendo a pedidos, Fernando abriu as portas da mansão de mais de 900 metros quadrados de área construída, para a mini feira, onde 16 empresas de serviços para eventos, apresentaram seu trabalho para noivas convidadas.

A proposta de Fernando é fazer esse tipo de encontro, pelo menos duas vezes ao mês, o que promete movimentar a cidade e região, afinal, o conceito é único por aqui. Confira como foi.

Sobre o Scenario Coiffeur by Fernando Rozario

Uma empresa de beleza completamente voltada para o dia da noiva. Esta com certeza é uma boa definição para o Scenario Coiffeur. Com cinco salas de noivas, uma bancada capaz de atender 10 madrinhas a cada duas horas, além de sala de troca de roupa para madrinhas e muitos outros ambientes, o espaço é todo pensado para ser exclusivo e personalizado do chinelo de dedo ao hobby, que as clientes usarão em seu dia especial.

Com uma equipe formada por 35 pessoas entre profissionais de cabelo, maquiagem, coordenação e auxílio, tudo é voltado para fazer o dia da noiva, ou da debutante, perfeito como elas merecem.