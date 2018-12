Aline Doces lança novo cardápio

Aconteceu no último dia 7 de novembro o lançamento oficial do cardápio da Aline Doces, uma referência na região no ramo de doces sofisticados. O evento contou com a presença de clientes e blogueiras, que se encarregaram de espalhar stories em suas páginas. Com 21 anos de estrada no ramo de festas e casamentos, a Aline Doces está há um ano e sete meses com seu espaço próprio, na Avenida Paulista, onde todos podem se sentar a apreciar a deliciosa variedade de receitas que tornam a vida muito mais doce.