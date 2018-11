Acisb ganha sede na Zona Leste

A Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste) inaugurou oficialmente sua subsede na Zona Leste, após um ano de atendimento no local. A solenidade aconteceu no último dia 7 de novembro, com a presença de empresários, comerciantes e autoridades do município. O projeto contempla 430 m² de área construída, em dois pavimentos. No piso superior ficará o hall e auditório com capacidade para 84 lugares. No térreo, SCPC, sala do certificado digital, sala do Sicoob Acicred, copa, salas de serviços, reuniões, administração. Segundo cálculos a Acisb, espera-se que o espaço ajude no atendimento dos cerca de mil associados da região, a mais populosa e diversa da cidade. “A nossa diretoria se empenhou em ajudar e agora inauguramos oficialmente já que, estamos atendendo os nossos associados em nossa subsede. Temos colaboradores aptos a atender e abrimos as portas para todos os comerciantes e empresários da região para a certificação digital e o Sicoob Acicred”, comentou o presidente Roberto Bonamin, durante a cerimônia de inauguração da Acisb.