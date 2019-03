Abertura da 11ª Semana do Jovem Empreendedor

Aconteceu na manhã do dia 11 de março a abertura solene da 11ª Semana do Jovem Empreendedor do NJE (Núcleo de Jovens Empreendedores), entidade vinculada ao Ciesp.

O evento reuniu cerca de 60 pessoas entre autoridades das cidades de Americana, Cosmópolis e Nova Odessa, representantes de nove instituições de ensino, apoiadores e integrantes do núcleo.











































A Semana do Jovem Empreendedor tem por objetivo incentivar estudantes de faculdades e ensinos técnicos no mundo do empreendedorismo.

“Empreender não é só montar a própria empresa, mas empreender na carreira que ele escolheu, incentivar o empreendedorismo social”, comenta o coordenador do NJE, Luccas Duque.

O evento contou ainda com a participação do presidente da Conaje (Confederação Nacional dos Jovens Empreendedores), Marcelo Quelho Filho.

“Ele é um grande incentivador dos jovens no empreendedorismo e foi um momento importante para nós, pois marcou os 11 anos da Semana do Jovem Empreendedor do NJE”, concluiu.