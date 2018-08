3 anos de Buns Hamburgueria

Dia 14 de agosto foi dia do Buns Hamburgueria assoprar as velinhas. O estabelecimento comemorou seus três anos de funcionamento em grande estilo, com clientes e convidados, ao som da banda carioca de rock Folkers.

A decoração foi temática, com direito a bexigas e painel com fotos que contaram um pouquinho da história do Buns. Quem apareceu, pode deixar um recadinho em post-its que foram colados nas paredes do restaurante.

A promoção do happy hour rolou a noite: 50% off no chopp e 30% em todas as porções, incluindo a deliciosa porção de coraçõezinhos de frango empanados.

“Esta foi nossa primeira festa de aniversário. Sentimos a necessidade de celebrar a maturidade da empresa junto às pessoas que prestigiam nosso trabalho e nosso cardápio”, comentou o sócio-proprietário do Buns Hamburgueria, Ronival César Garcia.