1º Beer Rock da Marés Cervejaria Artesanal

A mistura de cerveja e rock sempre foi uma boa pedida. Isso ficou claro no último sábado durante o 1º Beer Rock, que aconteceu nas instalações da Marés Cervejaria Artesanal, no bairro Werner Plaas.

Cerca de 400 pessoas curtiram o classic rock da banda The Big Doggers se refrescando do calor com as cervejas fabricadas no próprio local.

A ideia, segundo os organizadores, é transformar o Beer Rock em um evento mensal, contribuindo assim para fomentar a cultura cervejeira na cidade.