1º ano Keila Campos

A loja Keila Campos Calçados e Acessórios celebrou seu primeiro aniversário no último dia 11 de agosto, com um coquetel especial para as clientes e convidadas. Durante a comemoração, também foram mostradas algumas tendências da coleção Primavera/Verão 2019 de diversas marcas. Entre as novidades, estão o retorno da transparência, a predominância de cores como o vermelho-pimenta, além do preto e branco. A loja, especializada em calçados, bolsas, cintos e outros acessórios, está localizada na Avenida Paschoal Ardito, 1.472, em Americana.