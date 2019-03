Wonderful Women

As mulheres maravilhosas continuam fazendo jus aonde colocam a mão: sejam advogadas, professoras, médicas, agriculturas, faxineiras, administradoras, enfim, em qualquer área. Com carinho e dedicação elas ganham novo espaço a cada dia. Um exemplo, a classe dos advogados. Na advocacia novaodessense existe um bom número delas. E também à frente da 236ª Subseção da OAB local. Para comemorar o Dia Internacional da Mulher (08/03) a Ordem rendeu uma homenagem, com delicioso café da manhã no Espaço Kid Bila Bilu, exposição de vestuário, biju, artigos de beleza e produtos de saúde, além das palestras sobre empoderamento de Eli Monato, que falou entre os assuntos sobre as seis leis da autorresponsabilidade; e dicas de viagens, com a blogueira Luciana de Luca, do blog Entre Mapas e Milhas.

Foi uma manhã incrível, que você confere os cliques aqui na Eclética, afinal, o seu valor, mulher, excede ao de rubis.