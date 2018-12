União de Elisa e Wesley

O casamento dos noivos Elisa e Wesley aconteceu no último dia 14 de novembro e teve todo tipo de emoção para os noivos. A união ocorreu após três anos de namoro, numa festa ocorrida no Salão de Festas Oasis, em Americana. Os noivos se emocionaram com as palavras do pastor Aldair Venâncio, que lembrou a história de Elisa e Wesley. Emoção também teve a confecção do vestido da noiva, feito na véspera da cerimônia. “Como eu estou grávida de sete meses, deixei para fazer o vestido o mais próximo possível do dia para que eu pudesse ficar confortável nele”, contou a noiva, que é proprietária e estilista do Ateliê Vestido Ideal. Mas no final, a alegria do novo casal e dos convidados confirmou que tudo valeu a pena.