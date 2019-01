Um sonho de Natal em Nova Odessa

O projeto “Um Sonho de Natal” agitou as noites na Praça Central José Gazzetta em Nova Odessa e atraiu milhares de pessoas. O evento natalino do Fundo Social de Solidariedade foi destinado às famílias e contou com público de todas as faixas etárias – da criança aos avós.







































O público aproveitou as noites gostosas de dezembro para prestigiar a linda decoração, as luzes e a programação musical e cultural bem eclética, que agradou a todos. O ponto alto foi a apresentação da Cantata Natal dos Anjos, da Igreja Batista Central, que emocionou o público presente.

A temporada de Natal em Nova Odessa foi um sucesso. Mas ainda dá tempo de desfrutar o clima de Natal, com peças feitas de garrafas pet. A praça permanecerá decorada até o início de 2019. Confira as fotos de William Gielfi.