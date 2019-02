Os fotógrafos do LIBERAL deram mais um giro pela noite de Americana, flagrando pessoas cheias de alegria aproveitando as opções noturnas da cidade.

Nesta época de dias quentes e mais longos em função do horário de verão, nada melhor do que sair de casa para tomar aquele “chopinho”.

Aliás, em muitos casos, as pessoas nem saem de suas residências, aproveitam o fim do expediente a param em algum barzinho com os amigos, no famoso happy hour. O caminho de casa fica para depois…