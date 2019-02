Sumaré sedia Campeonato Brasileiro de Mallet Golf

A Associação Nipo Sumaré sediou no último domingo (17) a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Mallet Golf, ou minigolfe. A modalidade esportiva tem as mesmas regras do golfe, porém com dois diferenciais: o taco é igual ao do gateball, e a bola de resina plástica é maior. Em Sumaré, o evento esportivo contou com 214 atletas de várias localidades, e de faixas etárias diferentes, entre eles, Noburu Toyoda, de 91 anos, e o sumareense Marcelo Yudi, de 14 anos. O esporte foi criado no Japão no final do século passado com a finalidade de tirar as pessoas da vida sedentária, e o jogo é individual vencendo a partida o jogador que der menos tacadas para colocar a bola nos 18 buracos. Os atletas de Sumaré conquistaram boas colocações. Após as disputas, os convidados almoçaram na sede da Nipo Sumaré.