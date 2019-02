O humorista novaodessense Rodrigo Peluca foi o ‘MC’ da noite no palco do Teatro Municipal Divar Moreira na apresentação do “Stand Up Pelo Amor”, no último dia 16. Ele abriu o espetáculo e recebeu os amigos comediantes Marcos Marques, Ricardo Brug, Cleandro Lima e Julio Oliveira para essa comédia solidária, cuja renda foi em prol do Hospital do Câncer de Barretos. Os rapazes levaram o público a boas gargalhadas, com piadas e músicas animadas, impossíveis não rir. O show foi organizado por Cristina Galhardo como retribuição de Nova Odessa ao atendimento prestado aos cidadãos locais que dependem do hospital. Ela também é responsável por outro evento que visa angariar fundos – o “Passos que Salvam”. Antes, o Município receberá a palestra “Câncer Infantil”. O tema será ministrado pelo Dr Luiz Fernando Lopes no dia 06 de março, também no Teatro Municipal. Eclética registrou alguns cliques dos convidados que prestigiaram o stand up solidário.