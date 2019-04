São Vicente lança campanha para Festa do Peão

Na última segunda-feira, a Rede de Supermercados São Vicente reuniu parceiros, amigos, imprensa e os diretores das principais marcas patrocinadoras da campanha de marketing preparada para a 33ª Festa do Peão de Americana.















































O evento, realizado na The Farm, em Americana, foi bem descontraído, com apresentação de algumas ações que serão realizadas na festa este ano e um animadíssimo show com o cantor sertanejo Felipe Garrido.

O destaque, como sempre, ficou por conta do Domingo da Família, uma ação sempre muito esperada pelo público, que nos dois finais de semana oferece atrações artísticas a preços acessíveis (esse ano o valor é de R$15).

Pelo que a Eclética apurou, em breve uma super promoção dará direito a ingresso gratuito aos clientes da rede, mas isso a gente só conta daqui alguns dias. Por enquanto, confira como foi a noite de lançamento nas fotos de João Carlos Nascimento.