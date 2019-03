Samba, comida e alegria

Comida de boteco e muito samba. Esse foi o domingão animado que a APAE de Nova Odessa propiciou às centenas de convidados que lotaram o salão La Piazza para o tradicional Pré-Carnaval. A entidade já entrou no clima carnavalesco deste ano, e o ziriguidum do último dia 24 além de oferecer diversão e entretenimento às famílias novaodessenses, teve foco beneficente. Quem compareceu colaborou com as causas sociais da APAE, que desenvolve um belíssimo trabalho no Município. A folia foi animada pela banda Samba d’ Aninha, que fez um tour com um repertório que incluiu samba e marchinhas. O salão recebeu uma decoração especial, e todos aproveitaram para almoçar as guloseimas da comida de boteco, cujo cardápio com caldos, batata e polenta fritas, salgadinhos, pernil e lingüiça acebolados, moela ao molho, bruschetta, azeitonas, pão e molhos, foi preparado com carinho pelos voluntários. Eclética passou por lá.