Safári fotográfico no Parque Ecológico

O Parque Ecológico de Americana foi o cenário do safári fotográfico e das aventuras da Alcateia Lobo Guará do grupo Escoteiro Quilombo de Sumaré. A excursão, que havia sido solicitada pelas próprias crianças, aconteceu no último dia 27 e contou com lobinhos de seis a dez anos de idade.



















































+ 17

Resumir Galeria

O passeio foi muito interessante, porque esse é um dos itens de progressão trabalhado com os escoteiros. Na ocasião do safári, os lobinhos receberam um caderno por matilhas que continham charadas e tinham que descobrir os animais que encontrariam no zoológico e fotografá-los para posteriormente colar a foto.

Foi muito divertida e prazerosa a atividade, e todos adoraram, ainda mais pela presença de um profissional de zootecnia, o Evandro, que respondeu as dúvidas dos lobinhos e falou sobre as características de cada animal. Confira os cliques de Augusto Silva.