Rotary Ação em festa!

Um jantar especial marcou a cerimônia de transmissão e posse da nova diretora do Rotary Club Sumaré Ação. O evento festivo que empossou o novo presidente Attílio Gregório Neto e o Conselho Gestor para o ano rotário 2018-2019 aconteceu no Buffet Doce Sabor e Arte, e parte da renda foi destinada a projetos sociais, entre eles, o Nana Nenê da Casa Apoio e do Hospital Estadual de Sumaré e à Fundação Rotária. A noite festiva lotou o recinto, com convidados e rotarianos de outros clubes e de cidades da região. Como todo evento de posse, teve o cerimonial com belos discursos e trocas de mimos. Na sequencia, foi servido o delicioso jantar com sobremesa e petit four. E o encerramento contou com balada. Eclética passou por lá e registrou belos cliques.