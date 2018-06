Porco no Rolete com sertanejo

Em clima de muita alegria, além de comemorar os 30 anos da Creche São Domingos foi realizado no dia 27 de maio, o tradicional 11º Porco no Rolete no Civi (Centro De Integração e Valorização do Idoso).

Já na entrada os convidados puderem beber um aperitivo que qualquer brasileiro gosta – uma caipirinha, e em seguida degustar uma deliciosa porção de torresmo, batata e polenta frita com um molho picante que deu o toque especial.

Ao som sertanejo animado da dupla Johny & Junior, os participantes além de se deliciarem com 27 pernil (270 Kg) e um porco no rolete (70kg), também comeram delícias para completar o cardápio como arroz carreteiro e branco, farofa, feijão gordo e uma salada verde, porções de abacaxi e bolo.

Para animar ainda mais o evento teve a rifa de um Iphone. O evento foi executado pelas funcionárias da creche, além de pais e amigos voluntários. Toda a arrecadação é revertida em prol da creche do bairro.